Экс-президент Украины рассказал о нерабочем состоянии Конституционной комиссии
- РИА Новости
Об этом он сказал LB.ua.
«Я написал заявление о выходе из состава Конституционной комиссии, поскольку она фактически не работает. Сегодня это формальный орган», — отметил он.
Кравчук указал, что создание Конституционной комиссии для подготовки изменений в Конституцию инициировал президент Украины Пётр Порошенко, но последние предложения об изменении основного закона страны даже не были вынесены на рассмотрение этого органа.
«А это крайне важный вопрос. Документ, поданный президентом в парламент, не был предоставлен нам, не выносился на обсуждение. Поэтому я подумал и решил, что такое избирательное отношение к Конституционной комиссии недопустимо», — указал он.
Ранее Порошенко заявил, что закрепление в Конституции курса Киева на вступление в НАТО является поводом «лишний раз помахать ручкой Москве».