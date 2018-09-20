Экс-президент Украины рассказал о нерабочем состоянии Конституционной комиссии

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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Конституционная комиссия страны не работает, поэтому он принял решение покинуть её.
Экс-президент Украины рассказал о нерабочем состоянии Конституционной комиссии
  • РИА Новости

Об этом он сказал LB.ua.

«Я написал заявление о выходе из состава Конституционной комиссии, поскольку она фактически не работает. Сегодня это формальный орган», — отметил он.

Кравчук указал, что создание Конституционной комиссии для подготовки изменений в Конституцию инициировал президент Украины Пётр Порошенко, но последние предложения об изменении основного закона страны даже не были вынесены на рассмотрение этого органа.

«А это крайне важный вопрос. Документ, поданный президентом в парламент, не был предоставлен нам, не выносился на обсуждение. Поэтому я подумал и решил, что такое избирательное отношение к Конституционной комиссии недопустимо», — указал он.

Ранее Порошенко заявил, что закрепление в Конституции курса Киева на вступление в НАТО является поводом «лишний раз помахать ручкой Москве». 

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