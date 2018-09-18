В Раде увидели пиар в стремлении властей Украины закрепить в Конституции курс в ЕС и НАТО

Депутат Верховной рады Украины Виктор Бондарь заявил, что стремление действующих украинских властей закрепить в Конституции страны курс в НАТО и ЕС является «большим пиаром».

Трансляцию выступления Бондаря на заседании украинского парламента вёл телеканал «Рада».

«Я понимаю, что ожидаются выборы, мы понимаем, что кому-то нужно сделать на этом большой пиар и потом рассказать, что в Конституции зафиксировали вступление в НАТО и ЕС. Но это не значит, что нас туда позвали», — заявил он.

Также он заявил, что украинским депутатам «в угоду выборам предлагают в Конституцию, как в школьную тетрадку, вносить и убирать вопросы» относительно курса в НАТО и ЕС.

Депутат считает, что украинские власти «выглядят смешно перед ЕС и НАТО, так как за них уже решили куда Украина вступает».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что закрепление в Конституции курса Киева на вступление в НАТО является поводом «лишний раз помахать ручкой Москве».