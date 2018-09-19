ООН: рост числа нападений на журналистов на Украине составляет 210%

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что с мая по август на Украине зафиксирован рост числа нападений на украинских журналистов в 210%.

Об этом говорится в докладе наблюдателей, охватывающем период с 16 мая по 15 августа 2018 года.

«В течение отчётного периода УВКПЧ зафиксировало 32 нарушения и ущемления прав 23 представителей средств массовой информации и активистов гражданского общества, из которых 30 нарушений имели место в отчётном периоде. Это количество задокументированных нападений на 210% больше, чем в предыдущем отчётном периоде, с 16 февраля по 15 мая 2018 года», — указывается в документе.

В связи с данными фактами в ООН испытывают беспокойство по поводу «эрозии гражданского пространства на фоне приближающихся выборов 2019 года» на Украине.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что в стране с начала 2018 года зафиксировано 57 случаев применения силы в отношении сотрудников СМИ.

В последнее время ряд украинских средств массовой информации и журналистов подверглись разным формам давления со стороны как властей страны, так и различных организаций.

Так, например, в мае украинские националисты кинули «коктейль Молотова» в ходе протеста у здания телеканала «Интер», в марте украинские радикалы забаррикадировали офис телеканала ZIK, а в декабре 2017 года неизвестные в военной форме, назвавшиеся активистами, заблокировали здание украинского телеканала NewsOne.

Также 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В этот же день главу агентства Кирилла Вышинского задержали, а 17 мая арестовали на два месяца.