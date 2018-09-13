На Украине зафиксировали 57 нападений на журналистов с начала 2018 года

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На Украине с начала 2018 года зафиксировано 57 случаев применения силы в отношении сотрудников средств массовой информации. Об этом заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
На Украине зафиксировали 57 нападений на журналистов с начала 2018 года
  • AFP

«Согласно индексу физической безопасности журналистов, который союз ввёл вместе с партнёрами, с начала 2018 года зафиксировано 57 случаев применения силы к журналистам, в 2017 — 89», — написал он.

По его словам, «практически ни один из них на сегодняшний день не был должным образом расследован». Он добавил, что виновные не были «весомо наказаны». 

Также Томиленко потребовал от украинских правоохранителей предоставить отчёты о расследовании убийств журналистов на Украине.

В августе в Союзе журналистов Украины заявили о нападениях силовиков на сотрудников СМИ.

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