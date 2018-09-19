Порошенко прокомментировал новые данные по делу о крушении MH17

Президент Украины Пётр Порошенко, выступая на открытии книжного форума во Львове, прокомментировал новые данные, представленные Минобороны России по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17, в Донбассе.

Украинский лидер обвинил Москву в том, что она хочет уничтожить европейское единство, солидарность и идентичность.

«И одно из средств для этого — распространение фейков об Украине. Какие бы они ни были, начиная от «их там нет» и заканчивая якобы российско-украинской ракетой, которая сбила малайзийский Boeing… Наше с вами обязательство — ни в коем случае не допустить дискредитации Украины», — цитирует РИА Новости Порошенко.

Ранее в российском Минобороны заявили, что ракета, которая сбила малайзийский Boeing, была отправлена на Украину в декабре 1986 года и не возвращалась в Россию после развала СССР. Ведомство предоставило рассекреченную документацию от производителя ракеты.

Генпрокуратура России передала Нидерландам новые данные о расследовании крушения малайзийского Boeing рейса MH17.