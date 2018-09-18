В ЛНР сообщили о прибытии украинских сапёров к линии соприкосновения в Донбассе

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В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о прибытии украинских сапёров к линии соприкосновения в Донбассе.
В ЛНР сообщили о прибытии украинских сапёров к линии соприкосновения в Донбассе
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

«В связи с беспорядочным минированием территорий у линии соприкосновения и участившимися случаями подрывов на собственных минных заграждениях боевиков ВСУ в район населённого пункта Новолуганское в зону ответственности 3-го батальона 72-й бригады ВСУ прибыла инженерно-сапёрная группа», — уточнил он.

При этом Марочко не исключил новых жертв в ближайшее время в связи с деятельностью украинских военных.

9 сентября стало известно, что представители власти ЛНР встретились с координатором от ОБСЕ Тони Фришем.

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