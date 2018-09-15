Кучма и Волкер заявили о безальтернативности Минских соглашений
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- РИА Новости
«Леонид Кучма встретился с Куртом Волкером... Участники беседы подтвердили безальтернативность минских договорённостей и первоочерёдность выполнения именно составляющей по безопасности этого документа», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, в ходе встречи Кучма также выразил благодарность США за всестороннюю поддержку, которую они оказывают Украине.
Ранее Волкер заявил, что Соединённые Штаты готовы обсуждать с Украиной новые поставки вооружений.