Кучма и Волкер заявили о безальтернативности Минских соглашений

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Бывший украинский президент Леонид Кучма и специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер на встрече в Киеве заявили об отсутствии альтернативы Минским соглашениям. Об этом заявила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.
Кучма и Волкер заявили о безальтернативности Минских соглашений
  • © Егор Еремов
  • РИА Новости

«Леонид Кучма встретился с Куртом Волкером... Участники беседы подтвердили безальтернативность минских договорённостей и первоочерёдность выполнения именно составляющей по безопасности этого документа», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, в ходе встречи Кучма также выразил благодарность США за всестороннюю поддержку, которую они оказывают Украине.

Ранее Волкер заявил, что Соединённые Штаты готовы обсуждать с Украиной новые поставки вооружений.

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