Координатор от ОБСЕ встретился с представителями властей ЛНР
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, на встрече присутствовали исполняющий обязанности главы МИД ЛНР, полномочный представитель на переговорах в Минске Владислав Дейнего, представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, а также министр экономического развития ЛНР, представитель в подгруппе по экономическим вопросам на переговорах в Минске Елена Костенко.
Отмечается, что на встрече обсуждалось положение военнопленных в ЛНР, проблемы контрольно-пропускных пунктов через линию разграничения.
Ранее в ЛНР сообщили о попытке ВСУ совершить провокацию против Фриша.