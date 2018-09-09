Координатор от ОБСЕ встретился с представителями властей ЛНР

Координатор от ОБСЕ Тони Фриш встретился в Луганске с представителями власти самопровозглашённой Луганской народной республики.

Как сообщает РИА Новости, на встрече присутствовали исполняющий обязанности главы МИД ЛНР, полномочный представитель на переговорах в Минске Владислав Дейнего, представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, а также министр экономического развития ЛНР, представитель в подгруппе по экономическим вопросам на переговорах в Минске Елена Костенко.

Отмечается, что на встрече обсуждалось положение военнопленных в ЛНР, проблемы контрольно-пропускных пунктов через линию разграничения.

Ранее в ЛНР сообщили о попытке ВСУ совершить провокацию против Фриша.