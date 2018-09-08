В ЛНР заявили о попытке ВСУ совершить провокацию против сотрудника ОБСЕ
- РИА Новости
«Сегодня, 8 сентября, спецслужбы Украины осуществили спланированную вооруженную провокацию, в результате которой могли пострадать члены международной делегации. Под предлогом невозможности проезда через КВВП «Станица Луганская» Киев направил представителей ОБСЕ на КПВВ «Золотое», — говорится в сообщении Министерства государственной безопасности ЛНР.
Там отметили, что «киевские войска начали массированный обстрел территории ЛНР», чтобы вызвать ответный огонь и вынудить делегацию остановиться в зоне возможного поражения.
«Народная милиция не пошла на нарушение перемирия, но в районе обстрела возникли пожары», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Кононов заявил, что украинские военнослужащие при помощи авиации предприняли попытку спровоцировать обострение ситуации на линии соприкосновения.