В ЛНР заявили о попытке ВСУ совершить провокацию против сотрудника ОБСЕ

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о попытке украинских силовиков совершить провокацию против координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Контактной группы на переговорах Тони Фриша, который находится в Донбассе с визитом.
В ЛНР заявили о попытке ВСУ совершить провокацию против сотрудника ОБСЕ
  • РИА Новости

«Сегодня, 8 сентября, спецслужбы Украины осуществили спланированную вооруженную провокацию, в результате которой могли пострадать члены международной делегации. Под предлогом невозможности проезда через КВВП «Станица Луганская» Киев направил представителей ОБСЕ на КПВВ «Золотое», — говорится в сообщении Министерства государственной безопасности ЛНР.

Там отметили, что «киевские войска начали массированный обстрел территории ЛНР», чтобы вызвать ответный огонь и вынудить делегацию остановиться в зоне возможного поражения.

«Народная милиция не пошла на нарушение перемирия, но в районе обстрела возникли пожары», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Кононов заявил, что украинские военнослужащие при помощи авиации предприняли попытку спровоцировать обострение ситуации на линии соприкосновения.

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