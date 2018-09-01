В ДНР сообщили о попытке украинских военных спровоцировать обострение на линии соприкосновения
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Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Украинская сторона пыталась пролётами вертолётов и самолётов на линии соприкосновения спровоцировать нас на нарушения режима прекращения огня», — заявил Кононов.
В республике, как сообщает РИА Новости, также отметили, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе находится под контролем.
«На данный момент ситуация под контролем, жители республики могут не опасаться, вооружённые силы ДНР находятся в степени боевой готовности», — заявил Кононов.
Ранее в ДНР заявили, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе 14 сентября.