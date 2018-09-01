В ДНР сообщили о попытке украинских военных спровоцировать обострение на линии соприкосновения

Министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Кононов заявил, что украинские военнослужащие при помощи авиации предприняли попытку спровоцировать обострение ситуации на линии соприкосновения.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Украинская сторона пыталась пролётами вертолётов и самолётов на линии соприкосновения спровоцировать нас на нарушения режима прекращения огня», — заявил Кононов.

В республике, как сообщает РИА Новости, также отметили, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе находится под контролем.

«На данный момент ситуация под контролем, жители республики могут не опасаться, вооружённые силы ДНР находятся в степени боевой готовности», — заявил Кононов.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе 14 сентября.