В ДНР сообщили о попытке украинских военных спровоцировать обострение на линии соприкосновения

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Министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Кононов заявил, что украинские военнослужащие при помощи авиации предприняли попытку спровоцировать обострение ситуации на линии соприкосновения.
В ДНР сообщили о попытке украинских военных спровоцировать обострение на линии соприкосновения
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Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Украинская сторона пыталась пролётами вертолётов и самолётов на линии соприкосновения спровоцировать нас на нарушения режима прекращения огня», — заявил Кононов.

В республике, как сообщает РИА Новости, также отметили, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе находится под контролем.

«На данный момент ситуация под контролем, жители республики могут не опасаться, вооружённые силы ДНР находятся в степени боевой готовности», — заявил Кононов.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе 14 сентября.

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