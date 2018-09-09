В ЛНР заявили о готовности передать Киеву более 40 заключённых

Власти самопровозглашённой Луганской народной республики готовы передать Киеву 44 заключённых. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД ЛНР Роман Ведмеденко.

«По 44 из них (осуждённых. — RT) принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине», — приводит его слова Луганский информационный центр.

В свою очередь, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева заявила, что представители Киева к передаче осуждённых готовность пока не проявили. По её словам, процесс заблокирован украинской стороной.

9 сентября представители власти ЛНР встретились с координатором от ОБСЕ Тони Фришем.