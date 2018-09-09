В ЛНР заявили о готовности передать Киеву более 40 заключённых

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Власти самопровозглашённой Луганской народной республики готовы передать Киеву 44 заключённых. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД ЛНР Роман Ведмеденко.
В ЛНР заявили о готовности передать Киеву более 40 заключённых
  • РИА Новости

«По 44 из них (осуждённых. — RT) принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине», — приводит его слова Луганский информационный центр.

В свою очередь, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева заявила, что представители Киева к передаче осуждённых готовность пока не проявили. По её словам, процесс заблокирован украинской стороной.

9 сентября представители власти ЛНР встретились с координатором от ОБСЕ Тони Фришем.

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