Медведчук выступил против силовых планов возвращения Донбасса

Лидер движения «Украинский выбор — право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук выступил против всех силовых планов деоккупации Донбасса. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Вы понимаете в чём дело, с той стороны 40 тыс. вооружённых людей, и неплохо вооружённых. По разным данным экспертов, более 700 танков, примерно столько же в Западной Европе. Как вы себе представляете эти шажки? Полтора, два, три… Там, с той стороны, что, будут наблюдать за этим?» — заявил Медведчук.

Он выразил уверенность, что переговорный процесс даст гораздо больший эффект.

«Это противостояние, это активизация боевых действий, это жертвы, их продолжение, так в чём план? План — это когда мы сели, у вас есть одно требование, у меня другое, и здесь мы ищем общий знаменатель. И таким образом двигаться, в переговорном процессе», — добавил Медведчук.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сказал, что операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без применения военных сил.

Эксперт Центра военно-политической журналистики и заместитель председателя международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН оценил заявления Авакова о Донбассе.