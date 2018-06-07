Аваков назвал минский процесс мёртвым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе не решает проблем страны.

«Минский процесс сыграл свою роль, и на сегодняшний момент он мёртв. В том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта», — цитирует главу МВД Интерфакс-Украина.

По словам Авакова, переговоры должны основываться на общественной дискуссии, которую поддерживает всё общество.

Ранее Совет Безопасности ООН осудил нарушения режима прекращения огня на востоке Украины, в частности использование запрещённых Минскими соглашениями тяжёлых вооружений.