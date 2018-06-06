Совет Безопасности ООН принял заявление по Украине

Совет Безопасности ООН принял заявление, в котором осудил нарушения режима прекращения огня на востоке Украины. Об этом заявили в пресс-службе СБ ООН.

«Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещённых Минскими соглашениями тяжёлых вооружений», — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что применение подобных вооружений ведёт к «трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц».

Совета призвал выполнять обязательства по разведению сил, а также немедленно вывести тяжёлые вооружения «в соответствии с применимыми положениями Минских соглашений».

Текст заявления зачитал постпред России при ООН Василий Небензя в качестве председателя СБ ООН.

Ранее Небензя подчеркнул, что российская сторона надеется на принятие сбалансированного заявления по украинскому урегулированию.