Совет Безопасности ООН принял заявление по Украине
- Reuters
«Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещённых Минскими соглашениями тяжёлых вооружений», — говорится в заявлении.
Подчёркивается, что применение подобных вооружений ведёт к «трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц».
Совета призвал выполнять обязательства по разведению сил, а также немедленно вывести тяжёлые вооружения «в соответствии с применимыми положениями Минских соглашений».
Текст заявления зачитал постпред России при ООН Василий Небензя в качестве председателя СБ ООН.
Ранее Небензя подчеркнул, что российская сторона надеется на принятие сбалансированного заявления по украинскому урегулированию.