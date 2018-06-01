Небензя надеется на сбалансированный проект заявления Совбеза ООН по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва надеется на принятие в Совете Безопасности сбалансированного заявления по ситуации на Украине.

«Вопрос всё ещё обсуждается. Надеемся, что у нас будет сбалансированный (проект. — RT). Мы никогда не теряем надежды. С повестки не снимается. Есть возможность объединения проектов», — сказал Небензя на пресс-конференции.

Один из проектов заявления подготовлен Россией, а другой — Нидерландами.

Ранее Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН прокомментировал расследование Совместной следственной группой крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.