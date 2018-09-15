Эксперт объяснил, почему Украина ничего не выиграла от ассоциации с ЕС

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT рассказал, почему украинский лидер Пётр Порошенко заявил о «победе» над Россией в связи с ассоциацией между Украиной и ЕС.

«На самом деле всё это — политическая игра, особенно в преддверии выборов. Чтобы манипулировать цифрами, существует много способов. Но есть абсолютные показатели, которые господин Порошенко изменить не может. Это, во-первых, падение ВВП, которое наблюдается на уровне $100 млрд, и чрезвычайно мощная миграция с территории Украины на территорию России и в ту же Европу. Рост цен, инфляция, которая достигла уже достаточно высоких показателей», — отметил он.

В связи с этим, по мнению Безпалько, невозможно говорить, что Украина что-то выиграла от ассоциации с ЕС.

«Ассоциация с Европой — это мягкий вариант колонизации, когда Европа может поставлять на Украину товары с высокой добавленной стоимостью, а экспортировать из страны сырьё или же продукты первичной переработки. То есть по сути хвастаться колонизацией собственной страны, может быть, можно, но в какой степени это по отношению к собственным гражданам адекватно? На мой взгляд, совершенно неадекватно», — заключил эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что Украина «переиграла» Россию.