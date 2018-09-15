Эксперт объяснил, почему Украина ничего не выиграла от ассоциации с ЕС

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT рассказал, почему украинский лидер Пётр Порошенко заявил о «победе» над Россией в связи с ассоциацией между Украиной и ЕС.
Эксперт объяснил, почему Украина ничего не выиграла от ассоциации с ЕС
  • © pixabay.com

«На самом деле всё это — политическая игра, особенно в преддверии выборов. Чтобы манипулировать цифрами, существует много способов. Но есть абсолютные показатели, которые господин Порошенко изменить не может. Это, во-первых, падение ВВП, которое наблюдается на уровне $100 млрд, и чрезвычайно мощная миграция с территории Украины на территорию России и в ту же Европу. Рост цен, инфляция, которая достигла уже достаточно высоких показателей», — отметил он.

В связи с этим, по мнению Безпалько, невозможно говорить, что Украина что-то выиграла от ассоциации с ЕС.

«Ассоциация с Европой — это мягкий вариант колонизации, когда Европа может поставлять на Украину товары с высокой добавленной стоимостью, а экспортировать из страны сырьё или же продукты первичной переработки. То есть по сути хвастаться колонизацией собственной страны, может быть, можно, но в какой степени это по отношению к собственным гражданам адекватно? На мой взгляд, совершенно неадекватно», — заключил эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что Украина «переиграла» Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить