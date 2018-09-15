В Госдуме связали заявление Порошенко о «победе» над Россией с предстоящими выборами на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко, по мнению которого Киев «переиграл» Москву.

Порошенко подчеркнул, что прошло уже более года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу.

По словам Затулина, ни о какой «победе» над Россией в связи с ассоциацией украинской стороны с Евросоюзом речи не идёт.

«Конечно, товарооборот увеличился и кто-то в состоянии ездить искать счастье в ЕС, хотя ассоциация не даёт трудовой визы, а только туристическую, то есть облегчает поездку. Но заменить полностью Россию просто нет возможности. А если такие попытки и предпринимаются, то они с большим трудом могут быть представлены как победа над Россией. Украина, например, покупает реверсный российский же газ с наценкой в результате того, что отказалась в своё время от покупки газа напрямую у «Газпрома»… Покупать напрямую им патриотизм не позволяет, а через посредников брать дороже. Но зато они независимые и «победили» Россию», — сказал он.

Затулин добавил, что заявление Порошенко об увеличивающейся доле Евросоюза в экспорте также имеет политическую подоплёку.

«Известно, что товарооборот с Россией растёт, а не падает. Это связано именно с тем, что экономика диктует свои необходимости. Так что вся лукавая статистика Порошенко носит политический характер и призвана лишний раз вдолбить в головы украинцам, что он достиг результатов, что надо увидеть в нём президента следующего срока и так далее. Это всё имеет предвыборный характер», — заключил депутат.

Ранее Порошенко заявил, что Украина «переиграла» Россию.