Импорт товаров из России на Украину увеличился на 25% в 2018 году

Короткая ссылка
Импорт товаров из России на Украину за январь — июль 2018 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Импорт товаров из России на Украину увеличился на 25% в 2018 году
  • © Serg Glovny
  • globallookpress.com

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, объём импорта товаров из России вырос на 25% — до $4,439 млрд, при этом экспорт украинских товаров в Российскую Федерацию сократился на 5,7% — до $2,148 млрд.

Уточняется, что за этот же период экспорт товаров в страны Европейского союза увеличился на 18,7% — до $11,311 млрд, а импорт из ЕС вырос на 13,3% — до $12,872 млрд.

В Госстате указали, что в общей сложности дефицит внешней торговли товарами на Украине вырос на 43% за январь — июль 2018 года и составил $4,064 млрд.

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев 2018 года Россия стала лидером по инвестициям в Украину. Отмечается, что Москва инвестировала в Киев $436 млн, что составляет почти 35% от общей суммы.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал эти данные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить