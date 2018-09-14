Импорт товаров из России на Украину увеличился на 25% в 2018 году

Импорт товаров из России на Украину за январь — июль 2018 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, объём импорта товаров из России вырос на 25% — до $4,439 млрд, при этом экспорт украинских товаров в Российскую Федерацию сократился на 5,7% — до $2,148 млрд.

Уточняется, что за этот же период экспорт товаров в страны Европейского союза увеличился на 18,7% — до $11,311 млрд, а импорт из ЕС вырос на 13,3% — до $12,872 млрд.

В Госстате указали, что в общей сложности дефицит внешней торговли товарами на Украине вырос на 43% за январь — июль 2018 года и составил $4,064 млрд.

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев 2018 года Россия стала лидером по инвестициям в Украину. Отмечается, что Москва инвестировала в Киев $436 млн, что составляет почти 35% от общей суммы.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал эти данные.