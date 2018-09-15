Пушков о словах Кучмы по поводу политической обстановки на Украине: в точку

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание бывшего президента Украины Леонида Кучмы о состоянии политической обстановки в стране.

«Пока Запад делает вид, что Украина борется за свободу и демократию, её экс-президент Кучма назвал происходящее ёмким словом «ужас». В точку», — написал он.

Ранее Кучма заявил, что, по его мнению, в настоящий момент у власти и желающих управлять страной нет единого стратегического курса развития государства.

Также первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что разочаровался в украинцах, и назвал их рабами и холуями. 

Впоследствии в беседе с НСН он добавил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.

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