Пушков о словах Кучмы по поводу политической обстановки на Украине: в точку
«Пока Запад делает вид, что Украина борется за свободу и демократию, её экс-президент Кучма назвал происходящее ёмким словом «ужас». В точку», — написал он.
Пока Запад делает вид, что Украина борется за свободу и демократию, ее экс-президент Кучма назвал происходящее емким словом "ужас". В точку.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 сентября 2018 г.
Ранее Кучма заявил, что, по его мнению, в настоящий момент у власти и желающих управлять страной нет единого стратегического курса развития государства.
Также первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что разочаровался в украинцах, и назвал их рабами и холуями.
Впоследствии в беседе с НСН он добавил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.