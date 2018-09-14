Пушков прокомментировал слова Турчинова о тысячелетней истории украинских ВМС
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- РИА Новости
«Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет! Т. е. ведёт своё начало от времён, когда Украины не было и в помине», — написал он.
По словам сенатора, скоро Турчинов может решить заявить также и о том, что аналогичная ситуация и в Военно-воздушных силах Украины, так как там история история «тоже 1000-летняя и ведёт начало от древнеукраинских ковров-самолётов».
Ранее Турчинов в ходе церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр» заявил, что история украинских ВМС насчитывает более тысячи лет.