Турчинов рассказал о тысячелетней истории украинских ВМС
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«Украина имеет давние морские традиции, отсчёт которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы к воротам тогдашнего Царьграда свой щит. То есть можно сказать, что история украинских Военно-морских сил насчитывает более 1 тыс. лет», — цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко открыл памятник богатырю Илье Муромцу и рассказал, как тот защищал нынешнюю украинскую столицу.
В начале июля украинский президент Пётр Порошенко заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину, а также отметил, что 1030 лет назад была «создана Украинская церковь», которая «стала матерью Русской православной церкви».