Турчинов рассказал о тысячелетней истории украинских ВМС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр» заявил, что история украинских Военно-морских сил насчитывает более 1 тыс. лет.

«Украина имеет давние морские традиции, отсчёт которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы к воротам тогдашнего Царьграда свой щит. То есть можно сказать, что история украинских Военно-морских сил насчитывает более 1 тыс. лет», — цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко открыл памятник богатырю Илье Муромцу и рассказал, как тот защищал нынешнюю украинскую столицу.

В начале июля украинский президент Пётр Порошенко заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину, а также отметил, что 1030 лет назад была «создана Украинская церковь», которая «стала матерью Русской православной церкви».