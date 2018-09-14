Турчинов рассказал о тысячелетней истории украинских ВМС

Короткая ссылка
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр» заявил, что история украинских Военно-морских сил насчитывает более 1 тыс. лет.
Турчинов рассказал о тысячелетней истории украинских ВМС
  • © РИА Новости

«Украина имеет давние морские традиции, отсчёт которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы к воротам тогдашнего Царьграда свой щит. То есть можно сказать, что история украинских Военно-морских сил насчитывает более 1 тыс. лет», — цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко открыл памятник богатырю Илье Муромцу и рассказал, как тот защищал нынешнюю украинскую столицу.

В начале июля украинский президент Пётр Порошенко заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину, а также отметил, что 1030 лет назад была «создана Украинская церковь», которая «стала матерью Русской православной церкви».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить