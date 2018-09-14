Второй президент Украины прокомментировал нынешнюю политическую обстановку в стране

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Экс-президент Украины Леонид Кучма рассказал, что думает о нынешней политической обстановке в стране.
Второй президент Украины прокомментировал нынешнюю политическую обстановку в стране
  • РИА Новости

Как он заявил «Украинской правде», в настоящий момент у власти и желающих управлять страной нет единого стратегического курса развития государства.

«Я своё отработал. Я смотрю на нашу политическую тусовку, которая на Украине, — сюда ужас возвращаться. Я удивляюсь тем кандидатам, новым, которые сегодня есть. Что они могут сделать в этой ситуации? Не знаю, как можно с этим парламентом договариваться. Не вижу у нашей политической элиты единого стратегического курса развития Украины — это ужас», — сказал он.

Он также добавил, что на «Украине без Кучмы» ему живётся лучше, чем рядовым украинцам, однако в стране всё равно не совсем комфортно.

«Наверное, лучше, чем рядовому гражданину. Но если посмотреть с прогнозом в завтрашний день, то мне не совсем комфортно. Я — это я. А есть ещё мои дети, внуки», — заявил  он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что разочаровался в украинцах, и назвал их рабами и холуями. Позднее он также добавил в беседе с НСН, что на Украине кризис охватил экономику, политику и социальную сферу.

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