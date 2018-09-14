В Совфеде назвали нелогичным заявление Климкина о поставках воды с Украины в Крым
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Сенатор отметил, что украинские политики делают «совершенно нелогичные» высказывания и «говорят ради того, чтобы говорить».
«Климкин в очередной раз перекладывает с больной головы на здоровую... Фактически действия украинского руководства с точки зрения осуществления всех блокад бесчеловечны. И чтобы хоть как-то мотивировать деятельность Украины, Климкин делает подобные заявления», — сказал он.
При этом Цеков отметил, что Россия «успешно решает проблему водообеспечения» полуострова.
«Ситуация в Крыму за эти четыре года значительно улучшилась по сравнению с тем, что было при Украине. Есть ряд регионов Крыма, которые во времена Украины фактически не обеспечивались водой, а при России вода уже стала подаваться круглосуточно в некоторых сёлах, в том числе и на севере полуострова. Питьевой водой Крым обеспечен», — подчеркнул парламентарий.
Ранее Климкин обвинил Россию в отсутствии поставок воды с Украины в Крым.