Политолог прокомментировал намерение посла США по вопросам религии посетить Украину

Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал намерение посла США по вопросам религии Сэма Браунбэка посетить Украину.

«То, что происходит вокруг запроса от Киевского патриархата, транслируемого через Порошенко, в Константинопольский патриархат, безусловно, происходит при посредстве Соединённых Штатов и является тоже методом давления на Россию в политическом пространстве. И конечно, приезд двух экзархов не может пройти бесконтрольно от кураторов этого процесса», — отметил политолог.

По его словам, приезд американского посла демаскирует основных выгодополучателей от религиозного раскола на Украине.

«То, что эти господа из комитета с красивым названием «По свободе вероисповедания» едут на контролируемые ими территории для эффективного обеспечения процесса религиозного раскола, который может привести к религиозной войне на Украине, совершенно чётко демаскирует основных выгодополучателей этого процесса. В Польше у них тоже есть определённые планы, но основная задача — участвовать в этом процессе, чтобы он прошёл по задуманным механизмам, по задуманным лекалам и привёл к очевидному результату — разрыву в православии и угрозе религиозной войны, захвату храмов и так далее», — заключил Асафов.

Ранее сообщалось, что посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк посетит с официальным визитом Украину, Польшу и Узбекистан.