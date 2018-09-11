Политолог прокомментировал намерение посла США по вопросам религии посетить Украину

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Оксана Соломатина
Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал намерение посла США по вопросам религии Сэма Браунбэка посетить Украину.
Политолог прокомментировал намерение посла США по вопросам религии посетить Украину
  • ©Mark Reinstein/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«То, что происходит вокруг запроса от Киевского патриархата, транслируемого через Порошенко, в Константинопольский патриархат, безусловно, происходит при посредстве Соединённых Штатов и является тоже методом давления на Россию в политическом пространстве. И конечно, приезд двух экзархов не может пройти бесконтрольно от кураторов этого процесса», — отметил политолог.

По его словам, приезд американского посла демаскирует основных выгодополучателей от религиозного раскола на Украине.

«То, что эти господа из комитета с красивым названием «По свободе вероисповедания» едут на контролируемые ими территории для эффективного обеспечения процесса религиозного раскола, который может привести к религиозной войне на Украине, совершенно чётко демаскирует основных выгодополучателей этого процесса. В Польше у них тоже есть определённые планы, но основная задача — участвовать в этом процессе, чтобы он прошёл по задуманным механизмам, по задуманным лекалам и привёл к очевидному результату — разрыву в православии и угрозе религиозной войны, захвату храмов и так далее», — заключил Асафов.

Ранее сообщалось, что посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк посетит с официальным визитом Украину, Польшу и Узбекистан.

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