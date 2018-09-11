Украину посетит посол США по вопросам религии

Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк посетит с официальным визитом Украину, Польшу и Узбекистан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Госдепартамента.

«На Украине посол Браунбэк встретится с чиновниками из правительства и религиозными лидерами, чтобы обсудить усилия по защите и поощрению свободы религии», — отмечается в сообщении.

В Польше Браунбэк в качестве делегата от США примет участие в совещании ОБСЕ.

Темой заседания станет обзор выполнения обязательств в области человеческого измерения.

В Узбекистане американский дипломат планирует встретиться с высокопоставленными государственными чиновниками, с которыми он намерен обсудить недавние позитивные шаги Узбекистана в вопросах свободы вероисповедания.

Кроме этого, посол рассчитывает поощрить законодательные реформы, гарантирующие Ташкенту выполнение его международных обязательств по свободе религии или убеждений.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинская сторона не намерена «спрашивать разрешения» у России и РПЦ относительно вопроса получения УПЦ КП автокефалии.

Священный синод РПЦ выразил решительный протест в связи с решением Патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов на Украине без согласования с Московским патриархатом.