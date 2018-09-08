Басурин рассказал подробности подготовки Украиной удара на юге Донбасса

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в интервью RT рассказал об обстановке на линии соприкосновения в Донбассе.

«Кулак сформирован. Мы озвучивали численность, сколько находится в этом кулаке, если можно так выразиться. Планы рассказали противника, что они планируют достичь... Если по порядку, это моё, в принципе, направление, недалеко от Мариуполя», — заявил Басурин.

По его словам, «по плану противник планирует осуществить три удара».

«Два параллельные на юге — это Широкое и Коминтерново. И один отвлекающий, для этого специальная бригада прибыла, 128-я горно-пехотная, это в районе Тельманово, это севернее готовится», — сказал Басурин.

Он отметил, что длительность операции должна составить пять дней.

При этом Басурин подчеркнул, что так как данные замыслы были раскрыты, то не исключено, что «всё-таки этих действий, скорее всего, не будет», но нельзя утверждать на 100%.

Ранее в ДНР заявили о подготовке Киевом наступательной операции на юге Донбасса.

3 сентября Басурин заявил, что власти региона не исключают возможности мобилизации и сборов резервистов в случае обострения ситуации в Донбассе.