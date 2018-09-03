В ДНР не исключили возможности мобилизации в случае обострения конфликта в Донбассе

Короткая ссылка
Официальный представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что власти региона не исключают возможности мобилизации и сборов резервистов в случае обострения ситуации в Донбассе.
В ДНР не исключили возможности мобилизации в случае обострения конфликта в Донбассе
  • РИА Новости

«В планах это (мобилизация, сборы резервистов в случае обострения. — RT) всегда существует. При необходимости, если это будет нужно, этот план будет реализован в действии... Нужно будет смотреть, как будет развиваться ситуация», — цитирует его РИА Новости.

При этом Басурин добавил, что ряд подразделений ВС Украины на Мариупольском направлении переведены в высшую степень боевой готовности.

Ранее официальный представитель оперативного командования самопровозглашённой республики Даниил Безсонов рассказал, что на территорию Донбасса прибыли высокопоставленные военнослужащие из США и Канады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить