В ДНР не исключили возможности мобилизации в случае обострения конфликта в Донбассе

Официальный представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что власти региона не исключают возможности мобилизации и сборов резервистов в случае обострения ситуации в Донбассе.

«В планах это (мобилизация, сборы резервистов в случае обострения. — RT) всегда существует. При необходимости, если это будет нужно, этот план будет реализован в действии... Нужно будет смотреть, как будет развиваться ситуация», — цитирует его РИА Новости.

При этом Басурин добавил, что ряд подразделений ВС Украины на Мариупольском направлении переведены в высшую степень боевой готовности.

Ранее официальный представитель оперативного командования самопровозглашённой республики Даниил Безсонов рассказал, что на территорию Донбасса прибыли высокопоставленные военнослужащие из США и Канады.