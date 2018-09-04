В ДНР заявили о переброске ВСУ мобильных моргов к зоне предполагаемого наступления

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что Вооружённые силы Украины перебросили четыре мобильных морга к зоне предполагаемого наступления.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В состав 66-го военного мобильного госпиталя откомандировано четыре мобильных морга на базе грузовых рефрижераторов», — сказал он.

По его словам, этот шаг может быть связан с подготовкой к наступлению, результатом которого будут многочисленные жертвы.

«Противник понимает, что при проведении таких наступательных действий количество жертв будет исчисляться сотнями, если не тысячами», — отметил Басурин.

Он также добавил, что в ходе возможных боевых действий могут использоваться мобильные крематории, чтобы скрыть реальные потери украинской стороны во время боевых действий.

«Мы не исключаем, что на мариупольское направление будут доставлены мобильные крематории, использовавшиеся Украиной для сокрытия своих потерь в 2014 году», — указал представитель ДНР.

Ранее в ДНР заявили о подготовке Киевом наступательной операции на юге Донбасса.

3 сентября Басурин заявил, что власти региона не исключают возможности мобилизации и сборов резервистов в случае обострения ситуации в Донбассе.