В ДНР заявили о подготовке Киевом наступательной операции на юге Донбасса

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Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские военные сформировали наступательную ударную группировку из 12 тыс. человек на мариупольском направлении.
В ДНР заявили о подготовке Киевом наступательной операции на юге Донбасса
  • Reuters

«На мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка противника. Общая численность указанных соединений и воинских частей превышает 12 тыс. человек», — приводит Донецкое агентство новостей слова Басурина.

По его словам, цель операции — выход на рубеж границы с Россией, это планируется сделать за пять суток.

«Мы готовы к встрече врага как в воздухе, так и на море. Мы защитим своих граждан. Наши подразделения абсолютно боеготовы. Враг не пройдёт», — добавил Басурин.

Ранее Басурин заявил, что власти региона не исключают возможности мобилизации и сборов резервистов в случае обострения ситуации в Донбассе.

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