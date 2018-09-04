В ДНР заявили о подготовке Киевом наступательной операции на юге Донбасса
- Reuters
«На мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка противника. Общая численность указанных соединений и воинских частей превышает 12 тыс. человек», — приводит Донецкое агентство новостей слова Басурина.
По его словам, цель операции — выход на рубеж границы с Россией, это планируется сделать за пять суток.
«Мы готовы к встрече врага как в воздухе, так и на море. Мы защитим своих граждан. Наши подразделения абсолютно боеготовы. Враг не пройдёт», — добавил Басурин.
Ранее Басурин заявил, что власти региона не исключают возможности мобилизации и сборов резервистов в случае обострения ситуации в Донбассе.