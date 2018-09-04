В ДНР заявили о подготовке Киевом наступательной операции на юге Донбасса

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские военные сформировали наступательную ударную группировку из 12 тыс. человек на мариупольском направлении.

«На мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка противника. Общая численность указанных соединений и воинских частей превышает 12 тыс. человек», — приводит Донецкое агентство новостей слова Басурина.

По его словам, цель операции — выход на рубеж границы с Россией, это планируется сделать за пять суток.

«Мы готовы к встрече врага как в воздухе, так и на море. Мы защитим своих граждан. Наши подразделения абсолютно боеготовы. Враг не пройдёт», — добавил Басурин.

Ранее Басурин заявил, что власти региона не исключают возможности мобилизации и сборов резервистов в случае обострения ситуации в Донбассе.