Пушилин оценил вероятность переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе после гибели Захарченко

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе беседы с RT заявил, что до сих пор не были реализованы многие предложения лидеров «нормандской четвёрки».

Кроме того, он подчеркнул, что Украина не стремится к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

«Сама Минская площадка – она нам интересна. Потому что мы слышны с этой площадки. То, что Украина ничего не делает – это как раз намёк на … и говорит о том, что они не хотят, на данном этапе, мирного урегулирования. То, что говорили на прошлом нормандском формате, не реализовано. Не реализовано в минском формате, не реализовано контактной группой … по политическим вопросам. Это у нас формула Штайнмайера. Не реализована подгруппа по безопасности там, где речь идёт о столице Луганска… Соответственно, о чём разговаривать?...Плюс ещё взяли, фактически способствовали и даже не осудили убийство подписанта Минских соглашений. О чём речь?..» — пояснил Пушилин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нормандский формат переговоров после гибели главы ДНР Александра Захарченко собирать кощунственно.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке.

Министерства иностранных дел Франции и Германии после убийства главы ДНР призвали силы, участвующие в урегулировании украинского конфликта, провести переговоры в нормандском формате.