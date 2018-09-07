Назначен новый состав правительства ДНР

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Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил новый состав правительства. Об этом сообщается на сайте ДНР.
Назначен новый состав правительства ДНР
  • РИА Новости

Так, согласно указу, и. о. главы МЧС ДНР станет Андрей Богомаз, и. о. министра юстиции — Юрий Сироватко, а и. о. главы Минпромторга — Сергей Ильин.

Исполнять обязанности министра иностранных дел продолжит Наталья Никонорова. Кто возглавит Минобороны, не указано.

7 сентября народный совет самопровозглашённой Донецкой народной республики назначил Дениса Пушилина врио главы республики.

Бывший глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане в центре Донецка. 

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