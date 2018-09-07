Назначен новый состав правительства ДНР
- РИА Новости
Так, согласно указу, и. о. главы МЧС ДНР станет Андрей Богомаз, и. о. министра юстиции — Юрий Сироватко, а и. о. главы Минпромторга — Сергей Ильин.
Исполнять обязанности министра иностранных дел продолжит Наталья Никонорова. Кто возглавит Минобороны, не указано.
7 сентября народный совет самопровозглашённой Донецкой народной республики назначил Дениса Пушилина врио главы республики.
Бывший глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане в центре Донецка.