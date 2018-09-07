Назначен новый состав правительства ДНР

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил новый состав правительства. Об этом сообщается на сайте ДНР.

Так, согласно указу, и. о. главы МЧС ДНР станет Андрей Богомаз, и. о. министра юстиции — Юрий Сироватко, а и. о. главы Минпромторга — Сергей Ильин.

Исполнять обязанности министра иностранных дел продолжит Наталья Никонорова. Кто возглавит Минобороны, не указано.

7 сентября народный совет самопровозглашённой Донецкой народной республики назначил Дениса Пушилина врио главы республики.

Бывший глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане в центре Донецка.