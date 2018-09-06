Украина ратифицировала соглашение с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны

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Верховная рада ратифицировала генеральное соглашение между кабмином Украины и правительством Польши о сотрудничестве в сфере обороны.
Украина ратифицировала соглашение с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны
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Как сообщает Интерфакс-Украина, соглашение поддержали 230 народных депутатов на пленарном заседании парламента.

Согласно этому документу, предусмотрено сотрудничество в сфере обороны по 24 направлениям, в том числе проведение научно-исследовательских работ для нужд вооружённых сил, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, в сфере военной подготовки, военной медицины.

Совместная работа двух стран в сфере обороны будет осуществляться в различных формах, таких как, например, обмен информацией и документацией, двусторонние и многосторонних военные учения.

Отмечается, что соглашение предусматривает форму безоплатной передачи и дарения вооружения, товаров двойного назначения и небоевого военного имущества.

Документ предусматривает сотрудничество и в случае чрезвычайной ситуации, природной катастрофы или военного положения в одной из стран. При данных обстоятельствах другая сторона может предоставить помощь в виде вооружения, товаров двойного назначения, техническо-консультативной поддержки.

Соглашение вступит в силу через 30 дней после получения последней из дипломатических нот сторонами.

Ранее сообщалось, что предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о стремлении страны в Евросоюз и НАТО был поддержан комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

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