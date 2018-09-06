В Госдуме объяснили слова депутата Рады о причинах воссоединения Крыма с Россией

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в разговоре с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Евгения Балицкого о том, что после отдыха в Крыму он понял причины присоединения полуострова к России.

«Причина этого внезапного «прозрения» банальна донельзя — новый виток политического противостояния, ход президентской кампании на Украине. В какую партию входит Балицкий? «Оппозиционный блок». Какой рейтинг у лидера этой партии Юрия Бойко? По данным Центра Разумкова, 6,4%. А у Порошенко? 7,9%. Вот и всё. Началась работа с разными целевыми аудиториями. «Оппозиционный блок» решил «отработать» по пророссийской аудитории в противовес националистической риторике Порошенко», — отметил депутат.

По его словам, социологические опросы показывают, «что на Украине сохраняется большой пласт людей, которые по-прежнему любят Россию».

«Они сопротивляются этой пропаганде, насильственной бандеризации. И Балицкий играет на чувствах этих людей. А Севастополь и Крым — это символ, это знамя. Мы 23 года сопротивлялись пропаганде, теперь в этом же положении оказалась вся Украина», — сказал Белик.

Ранее депутат Евгений Балицкий отдохнул в Крыму и выяснил у местных жителей, почему они проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России.

После этого в Верховной раде призвали СБУ проверить контакты украинского депутата в Крыму.