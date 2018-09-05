В Госдуме отметили важность расследования убийства Захарченко в международном формате
- РИА Новости
«Учитывая, что Минские соглашения и их исполнение ставятся международным сообществом во главу угла и что Захарченко (глава одной из сторон) был их подписантом, его убийство должно рассматриваться именно в международном формате. Это не просто один из активистов движения сопротивления, это глава республики, поэтому очевидно, что заказчиков и исполнителей нужно искать на территории, которая контролируется киевским режимом. Здесь без международного сообщества не обойтись», — отметил Морозов.
По его словам, убийство Захарченко «сильно дестабилизирует ситуацию и в Донбассе, и на Украине в целом».
Он добавил, что считает верным решением «ставить этот вопрос на международных площадках, в том числе ОБСЕ».
Ранее Грызлов отметил, что Россия требует международного расследования убийства Захарченко под эгидой ОБСЕ. В организации пообещали рассмотреть эту возможность.