В Госдуме отметили важность расследования убийства Захарченко в международном формате

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Бориса Грызлова о том, что Россия требует провести международное расследование убийства главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко.

«Учитывая, что Минские соглашения и их исполнение ставятся международным сообществом во главу угла и что Захарченко (глава одной из сторон) был их подписантом, его убийство должно рассматриваться именно в международном формате. Это не просто один из активистов движения сопротивления, это глава республики, поэтому очевидно, что заказчиков и исполнителей нужно искать на территории, которая контролируется киевским режимом. Здесь без международного сообщества не обойтись», — отметил Морозов.

По его словам, убийство Захарченко «сильно дестабилизирует ситуацию и в Донбассе, и на Украине в целом».

Он добавил, что считает верным решением «ставить этот вопрос на международных площадках, в том числе ОБСЕ».

Ранее Грызлов отметил, что Россия требует международного расследования убийства Захарченко под эгидой ОБСЕ. В организации пообещали рассмотреть эту возможность.