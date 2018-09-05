В ОБСЕ пообещали обсудить возможность международного расследования гибели Захарченко

Спецпредставитель ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что в организации пообещали обсудить возможность международного расследования гибели главы ДНР Александра Захарченко, которое предложил провести представитель России Борис Грызлов.

«Господин Грызлов поднял этот вопрос, и мы решили обсудить его в ближайшее время», — приводит Интерфакс слова Сайдика.

Ранее Грызлов заявил, что Россия требует провести международное расследование под эгидой ОБСЕ убийства главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. При взрыве также погиб его охранник.