В ОБСЕ пообещали обсудить возможность международного расследования гибели Захарченко

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Спецпредставитель ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что в организации пообещали обсудить возможность международного расследования гибели главы ДНР Александра Захарченко, которое предложил провести представитель России Борис Грызлов.
В ОБСЕ пообещали обсудить возможность международного расследования гибели Захарченко
  • РИА Новости

«Господин Грызлов поднял этот вопрос, и мы решили обсудить его в ближайшее время», — приводит Интерфакс слова Сайдика.

Ранее Грызлов заявил, что Россия требует провести международное расследование под эгидой ОБСЕ убийства главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. При взрыве также погиб его охранник. 

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