В ОБСЕ пообещали обсудить возможность международного расследования гибели Захарченко
- РИА Новости
«Господин Грызлов поднял этот вопрос, и мы решили обсудить его в ближайшее время», — приводит Интерфакс слова Сайдика.
Ранее Грызлов заявил, что Россия требует провести международное расследование под эгидой ОБСЕ убийства главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко.
Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. При взрыве также погиб его охранник.