Грызлов: Россия требует международного расследования убийства Захарченко
- Reuters
«Российская делегация потребовала международного расследования убийства Александра Захарченко», — приводит Интерфакс слова Грызлова.
По его словам, Москва настаивает, «чтобы это расследование было максимально открытым и объективным, и предложила организовать процесс наблюдения и контроля за расследованием этого преступления на базе контактной группы под эгидой ОБСЕ».
Накануне сообщалось, что сотрудники Министерства внутренних дел самопровозглашённой ДНР продолжают поиски двух человек, находившихся в день убийства главы ДНР Александра Захарченко в кафе «Сепар», где произошло преступление.
Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. При взрыве также погиб его охранник.