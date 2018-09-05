Эксперт оценил заявление депутата Рады о последствиях разрыва договора о дружбе с Россией

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Оксана Соломатина
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об опасности разрыва договора о дружбе с Россией для Украины.
Эксперт оценил заявление депутата Рады о последствиях разрыва договора о дружбе с Россией
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«Договор о дружбе — это не искусственное построение, договор закрепил то, что создавалось и рождалось долгие годы, фактически с момента наличия отношений между Россией и Украиной. Эти отношения тоже не являются искусственным построением, они отражают региональные, районные хозяйственные связи, которые складывались между людьми, субъектами хозяйствования не потому что им указывали «сверху», что надо развивать эти отношения, — это естественный путь развития, естественные связи и естественная возможность создавать взаимные благосостояния… То есть разрушение договора — это попытка разрушить естественные связи, попытка нарушить естественный ход событий и навязать какой-то искусственный порядок, искусственную форму жизни на Украине», — отметил Оленченко.

По его словам, «искусственное разделение» России и Украины заведомо обречено на неудачу.

«Понятно, что оно обречено на неудачу. Можно вкладывать большие деньги, чтобы создать такое искусственное разделение между Россией и Украиной, но оно будет действовать ровно столько, сколько в это будут вкладывать деньги. У самих киевских властей таких денег нет, понятно, что эти деньги вкладываются спонсорами», — заключил он.

Ранее Рабинович заявил, что разрыв договора о дружбе с Россией негативно отразится на ситуации в стране.

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