В Раде рассказали о последствиях прекращения действия договора о дружбе с Россией

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что разрыв договора о дружбе с Россией негативно отразится на ситуации в стране. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, прекращение действия договора в настоящее время приведёт к росту цен и «потере с каждого украинца ещё 500 гривен».

Он отметил, что в 2018 году больше всего инвестиций в страну поступило из России.

«Закрыть железнодорожное (сообщение)? Конечно, закройте! Сюда ездят 18 тыс. из России, 230 тыс. уезжают туда. Давайте сделаем ещё хуже украинцам», — заявил Рабинович.

Депутат добавил, что Украина покупает в России уголь и «что угодно».

«Если бы договор с Европой помог нам встать на ноги, я считаю, что он идеален для страны. Если сегодня этот договор привёл к тому, что мы вывозим пеньку, лес и мед, а в Россию продолжаем по-прежнему продавать всё новое, то это бред», — отметил политик.

Ранее стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко намерен до конца сентября уведомить Россию о прекращении договора о дружбе.

Позднее первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что Киев не будет денонсировать или разрывать договор о дружбе с Россией.