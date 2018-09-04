В Совете Федерации раскритиковали реакцию ЕС на гибель главы ДНР

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT реакцию Евросоюза на гибель лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
В Совете Федерации раскритиковали реакцию ЕС на гибель главы ДНР
  • Reuters

«Представитель ЕС в своём заявлении о террористическом акте, произошедшем 31 августа в Донецке, не осудил действия террористов, в результате которых погибли люди, в частности глава ДНР Александр Захарченко. Россия единственная из стран «нормандской четвёрки» осудила совершённый в Донецке теракт, приведший к гибели людей и открытому срыву Минских соглашений, и выразила соболезнования родным и близким погибших. Мир должен осознавать, что ЕС и США, финансируя и политически опекая Украину, создают реальную угрозу распространения международного терроризма на страны ЕС», — отметила Ковитиди.

Сенатор добавила, что «высшей степенью политического цинизма является заявление представителя ЕС на Украине по факту убийства Александра Захарченко».

«Представитель ЕС, равно как МИД Франции и представитель немецкого правительства, не выразили элементарного соболезнования семьям погибших, а лишь цинично указали на то, что «ЕС осведомлён об убийстве Александра Захарченко и призывает к соблюдению Минских соглашений». Подобными заявлениями ЕС в очередной раз продемонстрировал применение двойных стандартов в политической оценке происходящих в мире событий», — заключила Ковитиди.

Ранее в Евросоюзе заявили, что осведомлены о гибели Александра Захарченко и подчёркивают важность соблюдения Минских соглашений.

В МИД Франции отметили, что убийство главы ДНР не ставит под сомнение обязательства сторон по Минским соглашениям.

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