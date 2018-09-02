Захарченко похоронили в Донецке с воинскими почестями

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Главу самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко похоронили с воинскими почестями на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе столицы ДНР.
Захарченко похоронили в Донецке с воинскими почестями
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что церемония похорон длилась чуть менее часа.

В траурном мероприятии приняли участие около двухсот человек, в частности, врио главы ДНР Дмитрий Трапезников, а также руководители министерств и ведомств, военачальники, представители иностранных государств, родные и близкие Захарченко.

Александр Захарченко и его телохранитель погибли в пятницу, 31 августа, в результате взрыва в кафе в центре Донецка.

В ДНР возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Президент России Владимир Путин назвал подлым убийство главы ДНР и выразил соболезнования в связи с его гибелью.

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