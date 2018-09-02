Захарченко похоронили в Донецке с воинскими почестями
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Отмечается, что церемония похорон длилась чуть менее часа.
В траурном мероприятии приняли участие около двухсот человек, в частности, врио главы ДНР Дмитрий Трапезников, а также руководители министерств и ведомств, военачальники, представители иностранных государств, родные и близкие Захарченко.
Александр Захарченко и его телохранитель погибли в пятницу, 31 августа, в результате взрыва в кафе в центре Донецка.
В ДНР возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
Президент России Владимир Путин назвал подлым убийство главы ДНР и выразил соболезнования в связи с его гибелью.