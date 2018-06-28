Суд в Киеве признал охранника Януковича потерпевшим по делу о покушении

Короткая ссылка
Печерский районный суд Киева признал охранника бывшего президента Украины Виктора Януковича — Дмитрия Иванцова — потерпевшим по делу о покушении на Януковича. Об этом информирует УНН.
Суд в Киеве признал охранника Януковича потерпевшим по делу о покушении
  • РИА Новости

«Жалобу адвоката... на решение следователя об отказе в признании потерпевшим удовлетворить частично... Обязать следователя в уголовном производстве вручить (Иванцову) памятку о процессуальных правах и обязанностях как потерпевшего», — отмечается в постановлении суда.

Адвокат Александр Бабиков заявил, что постановление суда касается уголовного дела по нескольким эпизодам покушения на жизнь Януковича.

По его словам, в рамках одного из эпизодов было произведено несколько выстрелов по кортежу бывшего украинского президента.

«И одна из пуль попала в магазин от пистолета (Иванцова). И там мы боролись с генеральной (ГПУ), признали незаконными их действия, что они не признают за ним статус потерпевшего», — сообщил адвокат.

Ранее защита Януковича обратилась с просьбой к послу США на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить