Суд в Киеве признал охранника Януковича потерпевшим по делу о покушении
- РИА Новости
«Жалобу адвоката... на решение следователя об отказе в признании потерпевшим удовлетворить частично... Обязать следователя в уголовном производстве вручить (Иванцову) памятку о процессуальных правах и обязанностях как потерпевшего», — отмечается в постановлении суда.
Адвокат Александр Бабиков заявил, что постановление суда касается уголовного дела по нескольким эпизодам покушения на жизнь Януковича.
По его словам, в рамках одного из эпизодов было произведено несколько выстрелов по кортежу бывшего украинского президента.
«И одна из пуль попала в магазин от пистолета (Иванцова). И там мы боролись с генеральной (ГПУ), признали незаконными их действия, что они не признают за ним статус потерпевшего», — сообщил адвокат.
Ранее защита Януковича обратилась с просьбой к послу США на Украине.