Защита Януковича обратилась с просьбой к послу США на Украине

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича обратилась к послу США в Киеве Мари Йованович с просьбой помочь допросить свидетелей, находящихся в Соединённых Штатах.

Об этом сообщает пресс-служба адвокатской фирмы Aver Lex, защищающей интересы Януковича.

По словам адвоката экс-президента Украины Виталия Сердюка, во время поездки в США он провёл ряд встреч со свидетелями, показания которых важны для проведения объективного судебного следствия.

«Мы обратились к США… с просьбой поддержать наши намерения допросить тех лиц, которые сейчас находятся на территории этого государства, для установления истины по делу», — приводит его слова РИА Новости.

Сердюк добавил, что адвокаты попросили американского посла обратить внимание на нарушения в судебных процессах на Украине.

Ранее стало известно, что судебный процесс по делу Януковича может завершиться в августе.