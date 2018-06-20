Защита Януковича обратилась с просьбой к послу США на Украине
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Об этом сообщает пресс-служба адвокатской фирмы Aver Lex, защищающей интересы Януковича.
По словам адвоката экс-президента Украины Виталия Сердюка, во время поездки в США он провёл ряд встреч со свидетелями, показания которых важны для проведения объективного судебного следствия.
«Мы обратились к США… с просьбой поддержать наши намерения допросить тех лиц, которые сейчас находятся на территории этого государства, для установления истины по делу», — приводит его слова РИА Новости.
Сердюк добавил, что адвокаты попросили американского посла обратить внимание на нарушения в судебных процессах на Украине.
Ранее стало известно, что судебный процесс по делу Януковича может завершиться в августе.