Адвокат Януковича заявил, что сторона обвинения совершает давление на суд по делу о госизмене
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«Мы просим подготовить и направить в Высший совет правосудия обращение относительно применения необходимых мер для обеспечения независимости суда», — сказал адвокат Виталий Сердюк.
По его мнению, заявления заместителя генерального прокурора Евгения Енина о том, что приговор Януковичу может быть вынесен судом в течение месяца, являются давлением на суд.
17 мая в ходе заседания в режиме видеоконференции был допрошен в качестве свидетеля стороны защиты бывший командующий Внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк.