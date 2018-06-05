Адвокат Януковича заявил, что сторона обвинения совершает давление на суд по делу о госизмене

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Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича заявил, что замгенпрокурора Украины оказывает давление на коллегию Оболонского районного суда Киева, сообщает РИА Новости.
Адвокат Януковича заявил, что сторона обвинения совершает давление на суд по делу о госизмене
  • © Komsomolskaya Pravda
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«Мы просим подготовить и направить в Высший совет правосудия обращение относительно применения необходимых мер для обеспечения независимости суда», — сказал адвокат Виталий Сердюк.

По его мнению, заявления заместителя генерального прокурора Евгения Енина о том, что приговор Януковичу может быть вынесен судом в течение месяца, являются давлением на суд.

17 мая в ходе заседания в режиме видеоконференции был допрошен в качестве свидетеля стороны защиты бывший командующий Внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк.

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