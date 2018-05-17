Суд в Киеве продолжит рассматривать уголовное дело Януковича 5 июня

Суд в Киеве продолжит рассматривать уголовное дело о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича 5 июня.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что в ходе заседания 17 мая в режиме видеоконференции был допрошен в качестве свидетеля стороны защиты экс-командующий Внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк.

3 мая суд решил возобновить допрос свидетелей защиты.