Суд по делу Януковича решил возобновить допрос свидетелей защиты

Оболонский районный суд Киева принял решение продолжить допрос свидетелей защиты по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Суд, руководствуюсь Европейской конвенцией о защите прав человека, принял решение возобновить допрос свидетелей защиты, которые прибыли на заседание», — цитирует ТАСС судью Владислава Девятко.

Ранее сообщалось, что суд вызвал Януковича на заседание в начале мая.

19 апреля суд объявил о переходе к стадии судебных дебатов.