Суд по делу Януковича решил возобновить допрос свидетелей защиты

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Оболонский районный суд Киева принял решение продолжить допрос свидетелей защиты по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Суд по делу Януковича решил возобновить допрос свидетелей защиты
  • Reuters

«Суд, руководствуюсь Европейской конвенцией о защите прав человека, принял решение возобновить допрос свидетелей защиты, которые прибыли на заседание», — цитирует ТАСС судью Владислава Девятко.

Ранее сообщалось, что суд вызвал Януковича на заседание в начале мая.

19 апреля суд объявил о переходе к стадии судебных дебатов. 

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