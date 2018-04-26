Суд в Киеве вызвал Януковича на заседание в начале мая

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В Киеве суд вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседание, которое пройдёт 3—4 мая. Об этом информирует газета правительства Украины «Правительственный курьер».

«Оболонский районный суд Киева вызывает на судебное заседание Януковича Виктора Фёдоровича 9 июля 1950 года рождения на 10:00 3 мая 2018 года, 4 мая 2018 года по криминальному производству», — говорится в сообщении

Также суд предложил Януковичу выбрать себе нового адвоката «в случае, если дальнейшее участие в судебном производстве его защитников невозможно».

Ранее стало известно, что суд по делу о госизмене Януковича объявил о переходе к стадии судебных дебатов.

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