Суд в Киеве вызвал Януковича на заседание в начале мая
«Оболонский районный суд Киева вызывает на судебное заседание Януковича Виктора Фёдоровича 9 июля 1950 года рождения на 10:00 3 мая 2018 года, 4 мая 2018 года по криминальному производству», — говорится в сообщении.
Также суд предложил Януковичу выбрать себе нового адвоката «в случае, если дальнейшее участие в судебном производстве его защитников невозможно».
Ранее стало известно, что суд по делу о госизмене Януковича объявил о переходе к стадии судебных дебатов.