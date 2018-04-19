Суд по делу о госизмене Януковича объявил о переходе к стадии судебных дебатов
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Учитывая отсутствие ходатайств, а также решение всех предыдущих ходатайств, суд определил завершить выяснение обстоятельств дела и проверку их доказательствами и перейти к стадии судебных дебатов», — сказал судья.
Отмечается, что прокуроры главной военной прокуратуры заявили о готовности к дебатам. Адвокаты Януковича, в свою очередь, выразили протест.
11 апреля заседание суда по делу Януковича было перенесено из-за неявки его адвокатов.