Суд по делу о госизмене Януковича объявил о переходе к стадии судебных дебатов

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Суд в Киеве объявил о переходе к стадии судебных дебатов в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
Суд по делу о госизмене Януковича объявил о переходе к стадии судебных дебатов
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  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Учитывая отсутствие ходатайств, а также решение всех предыдущих ходатайств, суд определил завершить выяснение обстоятельств дела и проверку их доказательствами и перейти к стадии судебных дебатов», — сказал судья.

Отмечается, что прокуроры главной военной прокуратуры заявили о готовности к дебатам. Адвокаты Януковича, в свою очередь, выразили протест.

11 апреля заседание суда по делу Януковича было перенесено из-за неявки его адвокатов.

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