Судебный процесс по делу Януковича может завершиться в августе

Оболонский районный суд Киева до 1 августа планирует завершить судебный процесс по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Суд определяет окончательную дату дебатов — 30 и 31 июля 2018 года. Резервная дата — 1 августа», — заявил судья Владислав Девятко.

Отмечается, что адвокат Януковича Виталий Сердюк выразил протест, так как, по его словам, на подготовку к дебатам требуется по меньшей мере пять месяцев.

Однако судья не стал менять решения, объяснив это высокой загруженностью Оболонского районного суда.

В случае отказа защиты участвовать в дебатах он предложил Януковичу государственного защитника.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича продолжится 8 июня. Свои показания дадут бывшие телохранители экс-президента.

Ранее защита бывшего президента Украина заявляла о давлении на суд со стороны обвинения.