Судебный процесс по делу Януковича может завершиться в августе
- © Komsomolskaya Pravda
- globallookpress.com
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Суд определяет окончательную дату дебатов — 30 и 31 июля 2018 года. Резервная дата — 1 августа», — заявил судья Владислав Девятко.
Отмечается, что адвокат Януковича Виталий Сердюк выразил протест, так как, по его словам, на подготовку к дебатам требуется по меньшей мере пять месяцев.
Однако судья не стал менять решения, объяснив это высокой загруженностью Оболонского районного суда.
В случае отказа защиты участвовать в дебатах он предложил Януковичу государственного защитника.
Рассмотрение дела о госизмене Януковича продолжится 8 июня. Свои показания дадут бывшие телохранители экс-президента.
Ранее защита бывшего президента Украина заявляла о давлении на суд со стороны обвинения.