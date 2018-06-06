Судебный процесс по делу Януковича может завершиться в августе

Короткая ссылка
Оболонский районный суд Киева до 1 августа планирует завершить судебный процесс по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене.
Судебный процесс по делу Януковича может завершиться в августе
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Суд определяет окончательную дату дебатов — 30 и 31 июля 2018 года. Резервная дата — 1 августа», — заявил судья Владислав Девятко.

Отмечается, что адвокат Януковича Виталий Сердюк выразил протест, так как, по его словам, на подготовку к дебатам требуется по меньшей мере пять месяцев.

Однако судья не стал менять решения, объяснив это высокой загруженностью Оболонского районного суда.

В случае отказа защиты участвовать в дебатах он предложил Януковичу государственного защитника.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича продолжится 8 июня. Свои показания дадут бывшие телохранители экс-президента.

Ранее защита бывшего президента Украина заявляла о давлении на суд со стороны обвинения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить