Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича
Оболонский районный суд Киева продолжил в среду рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
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Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Ранее адвокат Януковича заявил, что сторона обвинения совершает давление на суд по делу о госизмене.
17 мая в ходе заседания в режиме видеоконференции был допрошен в качестве свидетеля стороны защиты бывший командующий Внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк.
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