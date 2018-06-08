Свидетель заявил, что Януковича хотели заживо сжечь в 2014 году

Свидетель защиты по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича экс-начальник штаба охраны Владимир Павленко заявил в суде, что политика планировали расстрелять и заживо сжечь. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, в 2014 году Янукович собирался провести в Харькове съезд депутатов местного уровня юга и востока страны. Однако экс-президент так и не принял участия в этом мероприятии, поскольку поступила информация, что в город прибыли радикалы.

Павленко сообщил, что представители партии «Свобода» хотели застрелить Януковича, а если бы не удалось — «забросать «коктейлями Молотова» кортеж и заживо сжечь».

Как отмечается, судья спросил Павленко, откуда у него такая информация. В ответ Павленко заявил, что ему об этом рассказал сотрудник СБУ, фамилию которого он не помнит.

Ранее сообщалось, что судебный процесс по делу Януковича планируется завершить до 1 августа.