Свидетель заявил, что Януковича хотели заживо сжечь в 2014 году
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По его словам, в 2014 году Янукович собирался провести в Харькове съезд депутатов местного уровня юга и востока страны. Однако экс-президент так и не принял участия в этом мероприятии, поскольку поступила информация, что в город прибыли радикалы.
Павленко сообщил, что представители партии «Свобода» хотели застрелить Януковича, а если бы не удалось — «забросать «коктейлями Молотова» кортеж и заживо сжечь».
Как отмечается, судья спросил Павленко, откуда у него такая информация. В ответ Павленко заявил, что ему об этом рассказал сотрудник СБУ, фамилию которого он не помнит.
Ранее сообщалось, что судебный процесс по делу Януковича планируется завершить до 1 августа.